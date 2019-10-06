طقس لبنان ... لا امطار والحرارة الى ارتفاع

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاثنين قليل الغيوم الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة مع بقاء الضباب على المرتفعات، وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس خريفي متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الاحد: غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال والداخل مع تساقط أمطارخفيفة خاصة شمال البلاد وتكون مترافقة برياح ناشطة، كما يتكون الضباب على المرتفعات، ويتحول الطقس مساء الى غائم جزئيا.

الاثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 18 الى 31 درجة، فوق الجبال من 12 الى 22 درجة، في الداخل من 10 الى 22 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 12 و 35 كلم بالساعة.

- الانقشاع: جيد اجمالا.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 بالمئة و 75 بالمئة.

- حال البحر: منخفض الموج.حرارة سطح الماء: 27 درجة.

- الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 6,35 ساعة غروب الشمس: 18,17 .