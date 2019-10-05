ارتدادات لقاء باسيل الحريري ما زالت تتفاعل

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مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

لم يفرمل السبت عجلة التطورات على الساحة المحلية اللبنانية .

هكذا بقي الانشغال المحلي منصبا على الواقع الاقتصادي خصوصا ان رئيس الجمهورية منكب على وضع حدّ للتراجع الذي ضرب اكثر من قطاع .

وفيما كانت المعلومات تتحدث عن اضراب للصيارفة بدء من الاثنين اعلن هؤلاء التراجع عن خطوتهم وذلك بعد اتصال تلقوه من مدير عام رئاسة الجمهورية يعلمهم فيه ان اجتماعا سيعقد بين اعضاء مجلس النقابة والرئيس عون الثلاثاء المقبل .وبتعليق الاضراب ينتظر اللبنانيون ما ستحمله الاتصالات في ملف قطاع المحروقات الذي هدد هو ايضا بتحرّك مفتوح اعتبار من بداية الاسبوع فيما لو لم تأت نتائج المشاورات والاتصالات ايجابية .

صحيح ان الهم الاقتصادي ضاغط ، الا ان الشأن السياسي دخل بقوة على معادلة نهاية الاسبوع ، فارتدادات لقاء باسيل الحريري ما زالت تتفاعل وكل المعلومات تتحدث عن انطلاقة متجددة للحكومة الاسبوع المقبل مع اتفاق الرجلين على ضرورة اعادة الزخم الى الحكومة على قاب ايام من انتهاء بحث بنود الموازنة واصلاحاتها وصولا الى احالتها الى مجلس النواب.

وهنا تعيد الاوساط المواكبة التشديد على الايجابية التي اتسم بها اللقاء ، فوصفه بالجيّد جدا لم يأت من عدم انما تجسذ بفعل التقاء على نقاط اساسية ، وتوافق على اخرى قيل انها اساسية .

بكل الاحوال فان العالم بمجريات الامور في البلاد يستشرق ايجابيات على المدى القريب ،فالانفراج السياسي يحمل حتما انفراجا اقتصاديا وهو اكثر ما يلحّ عليه المواطن في هذه الظروف التي تمرّ بها البلاد .

القلق المضني يبيت ليلة جديدة عندنا ، والخوف مسلط على رقابنا، اما محاولات سبي احلامنا فمستمرة على قدم بعض المزايدين ، وساق المستكبرين ووجعنا انهم بغدنا يقامرون وقرارنا يحاصرون . . . فنحن شعب يرى في الاصلاح سبيلا لمستقبل زاخم بالنجاحات ، شعب يؤمن بالتغيير طريقا ثابتا للبنان القوي الذي به نستمرّ . وانطلاقا من هنا سنسقط كل المؤامرات التي تحاك علينا عبر محاولات مستمرة لاستهداف رئيسنا بكم هائل من الشائعات المرفقة يوما بتحركات مشبوهة في الشارع ويوما اخرا بعرقلة مقصودة لمشاريع باتت ملحّة .

وفي موازاة كلّ ما يجري على اكثر من صعيد ومنها القضائي حيث انتصر الحق بعد عشرين عاما وفي عهد ميشال عون مع اصدار حكم مبرم بقضية اغتيال القضاة الاربعة ، كان لبنان على موعد مع يوم التفاح في بادرة انطلقت من الotv التي خصصت نهارها لنقل فعالياته.