قطاع الشباب والرياضة: حقق طلاب التيار الوطني الحر وحلفائه فوزا كاسحا في انتخابات الجامعة اليسوعية

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بيان صادر عن قطاع الشباب والرياضة في التيار الوطني الحر:

حقق طلاب التيار الوطني الحر وحلفائه فوزا كاسحا في انتخابات الجامعة اليسوعية.

ففي الكليات الكبرى التي يفوق عددها ٥٥٠ طالب فاز التيار وحلفائه بنتيجة ٣-١ حيث انتصر بكليات الهندسة (الفارق ٧٨ صوت) الطب (الفارق ٦٢ صوت) والآداب (الفارق ٢٩ صوت) وخسر في إدارة الأعمال (الفارق ١٣ صوت).

الى ذلك استعاد التيار مع حلفائه كلية طب الأسنان، وكلية التكنولوجيا والمعلوماتية، وفاز في كلية العلوم، وعادل النتيجة في الErgotherapie..

أما في مجمع زحلة التي يخوض التيار الإنتخابات فيها للمرة الأولى فقد عادل التيار وحلفائه النتيجة ٢-٢ مع القوات وحلفائها بعدما كانت النتيجة ٤-٠ في العام الماضي.

أما في باقي الكليات المتوسطة والصغرى فقد تقاسم الفرقاء الفوز على أن يصدر جدول مفصل عن قطاع الشباب والرياضة يفنّد كامل النتائج.

في النهاية يتوجه قطاع الشباب والرياضة في التيار الوطني الحر بالشكر من كافة طلاب الجامعة اليسوعية على مشاركتهم الفاعلة في الإنتخابات الطالبية، ويشير إلى أن عنوان برنامجه الإنتخابي هذا العام كان "الإلتزام" وهذا وسيؤكده طلاّب التيار بالأفعال لا بالأقوال.