الحاج حسن: الوزير شقير مسافر ..

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كتب النائب حسين الحاج حسن عبر حسابه على "تويتر": "أصدر رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن البيان التالي:
اتصل وزير الاتصالات الاستاذ محمد شقير صبيحة هذا اليوم ليعلم رئيس اللجنة أنه مسافر اليوم مع دولة رئيس الحكومة سعد الحريري في رحلة عمل الى الخارج".
"وبالتالي سوف يضطر الى التغيب يوم الاثنين القادم في 7-10-2019 عن جلسة لجنة الاعلام والاتصالات النيابية التي كانت مقررة سابقا لاستكمال البحث في ملف شركة تاتش.
وعليه، يعلن رئيس اللجنة تأجيل الاجتماع الى يوم الاثنين في الرابع عشر من هذا الشهر بجدول الأعمال ذاته".