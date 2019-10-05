الحاج حسن: الوزير شقير مسافر ..

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كتب النائب حسين الحاج حسن عبر حسابه على "تويتر": "‏أصدر رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن البيان التالي:

‏اتصل وزير الاتصالات الاستاذ محمد شقير صبيحة هذا اليوم ليعلم رئيس اللجنة أنه مسافر اليوم مع دولة رئيس الحكومة سعد الحريري في رحلة عمل الى الخارج".

"‏وبالتالي سوف يضطر الى التغيب يوم الاثنين القادم في 7-10-2019 عن جلسة لجنة الاعلام والاتصالات النيابية التي كانت مقررة سابقا لاستكمال البحث في ملف شركة تاتش.

‏وعليه، يعلن رئيس اللجنة تأجيل الاجتماع الى يوم الاثنين في الرابع عشر من هذا الشهر بجدول الأعمال ذاته".