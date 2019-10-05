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روكز يدعو لاحقاق الحق ورفع الظلم عن المظلومين

5
OCTOBER
2019
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صدر عن النائب العميد شامل روكز البيان التالي:

بعد عشرين عاماً، أصدر المجلس العدلي حكمه في جريمة اغتيال القضاة الاربعة في صيدا. ولكن مع إحقاق الحق، أنتج هذا الحكم جريمة أكبر ارتُكبت بحق انسان بريئ طاله الظلم لمدة عشرين عاماً، وهذه بحد ذاتها انتهاك لحقوق الانسان.
فالى جانب الادانة، ظهرت براءة الموقوف وسام حسين طحبيش، الذي ظلم لعشرين عاماً قبل أن يطلق سراحه أمس لعدم كفاية الادلة.
وامام هذه الجريمة الانسانية، وصوناً لمفهوم دولة الحق الحامية للحريات الفردية، لا يسعنا الا أن نذكر بإقتراح القانون الذي تقدمنا به منذ أشهر من أجل التعويض عن التوقيف الاحتياطي التعسفي غير المبرر أصلاً أو الذي يتجاوز صراحة المهل القانونية، وذلك بهدف حماية المدعى عليه خلال التوقيف الاحتياطي من الاعتداء على حريته كما جرى في هذه الحادثة.
ندعو المجلس النيابي للمسارعة في البت بهذا الاقتراح منعاً لتكرار الظلم والتعسف.
كما نذكر بالسؤال الذي تقدمنا به للحكومة عن المسؤولية في رقابة التلكؤ والتأخير في المحاكمات، وعن الخطط للحد من التجاوزات التي تحصل في مدة التوقيف الاحتياطي، مطالبين بالحصول على اجابات واضحة مقرونة بالمباشرة بالاجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الحالات.

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