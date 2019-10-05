طرابلسي: ليس المطلوب تغيير الحكومة بل تفعيل الاقتصاد

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لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ادكار طرابلسي الى أن "لدينا جدية في العمل وهناك خطوات مدروسة مقترحة من أجل الخروج من الأزمة"، مشيرا الى أننا "كتكتل وضعنا منذ العام 2010 خطة الكهرباء وتعرقلت بالسياسة، ويحملوننا في المقابل مسؤولية العرقلة"، مضيفا أن "العرقلة سببها منع التيار من تسجيل اي انجاز ومن ثم اعاقة تقدم العهد"، مؤكدا أننا "نصر على انجاز الكهرباء، وانه لا موازنة من دون كهرباء".

وشدد على ان "علاقة رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري جيدة ولا نعمل لتغيير الحكومة او لفرطها"، مشيرا الى ان "البعض متورط في الداخل والخارج بالعرقلة".

واشار الى أنه "في 13 تشرين الأول سيحيي التيار الوطني الحر الذكرى التي لن تغيب فيها لا السياسة ولا الفكرة الوطنية"، مضيفا "سننزل كما في كل عام وفاء للذكرى".