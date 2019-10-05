بالتفاصيل: الساحل اللبناني على موعد مع أمطار عشوائية وعواصف رعدية!

A + A -

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان البحر الأبيض المتوسط يتأثر بموجة من المنخفضات الأطلسية تتحوّل مع تقدّم الأيام الى عواصف من الدرجة العالية تضرب ايطاليا واليونان وتونس وشمال الجزائر، وسوف يؤثر منخفض اليونان، الحالي، الذي انحرف نحو اسطنبول وجنوب تركيا وضرب مدن عدة بالبرَد الكبير الحجم، على الساحل السوري بأمطار شبه غزيرة والساحل اللبناني والجبال الغربية بأمطار وعواصف رعدية عشوائية اعتباراً من ظهر الأحد.

هذا وسيستمر تدفّق الكتل الرطبة نحو اليونان وتركيا مطلع الأسبوع المقبل من دون ان تصل الى لبنان، علماً بأنّ الضغط الجوي سيكون منخفضاً فوق فلسطين وسوريا، لكن الرياح الصحراوية التي ستهب من سيناء ومصر (حيث الضغط الجوي سيتخطى 1012hpa) شمالاً نحو المنخفضات التي ستضرب تركيا واليونان (1008hpa)، ستمنع تقدم الأمطار نحو المنطقة وتساهم بانحرافها نحو بلغاريا وحوض البحر الأسود.

طقس يوم السبت مشمس مع تشكل ضباب محلي على الجبال وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، يتحوّل يوم الأحد الى غائم وممطر بعد الظهر مع احتمال حدوث عواصف رعدية.

ملاحظة: لن تطال الامطار البقاع والجنوب كما الساحل الشمالي والجبال الغربية.

الحرارة على الساحل: 28 نهاراً و 22 ليلاً

في طرابلس: 29/23

على الجبال 1200 متر: 22 درجة تنخفض ليلاً الى 15 درجة

في البقاع: 30 درجة نهاراً تنخفض ليلاً الى 16 درجة.

الرطوبة: على الساحل 80% وفي الداخل: 60%

الرياح: غربية سرعتها 10 كم في الساعة.

الضغط الجوي: 1012hpa