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سطوح بيروت من سطوح باريس

5
OCTOBER
2019
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نظمت السيدة كلودين لحود غونتيه لقاء في منزلها في العاصمة الفرنسية باريس جمع سيدات من الجالية اللبنانية في فرنسا برئيسة جمعية سطوح بيروت الإعلامية داليا داغر والتي تحدثت فيه داغر عن الجمعية وأهدافها وما انجزته من ٧ سنوات تاريخ تأسيسها، حتى اليوم كما عرضت للحاضرين بعض من الحالات التي سيتم مساعدتها في تيليتون 2019 والذي سيقام كالعادة في 23 من كانون الاول وكان للدكتور أنطوان معلوف صاحب مستشفى المشرق مداخلة شجّع فيها الموجودين على الدعم والمشاركة الواسعة اذ هو ابرز الداعمين للجمعية من حيث معاينة المرضى الذين تهتم بهم الجمعية كما تمّ مناقشة عدة اقتراحات تقدم بها الحاضرون ستساهم في بناء جسر دعم بين الجمعية والجالية اللبنانية في فرنسا وأشارت داغر الى انها ستعمد الى تعميم هذه اللقاءات في اكثر من بلد تتواجد فيه جاليات لبنانية لتتمكن من تأمين دعم أكبر نسبة لكثرة الحالات وقدمت داغر كتابا مزدانا بالرسومات للأديب جبران خليل جبران عربون شكر للسيدة كلودين لحود غونتية للمجهود الذي قامت به.(تجدون الصور مرفقة مع الخبر)
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