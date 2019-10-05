معلقا على صدور الحكم في جريمة اغتيال القضاة الأربعة في صيدا، الرئيس عون: تحققت العدالة وإن اتت متأخرة ويجب تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية كي لا يستمر التأخير

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اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، انه باصدار المجلس العدلي ليل امس احكامه بحق المتهمين في جريمة اغتيال القضاة الاربعة على قوس محكمة جنايات صيدا قبل 20 عاما ، تكون العدالة قد تحققت وإن اتت متأخرة.

وقال : " إن هذه الجريمة التي هزت لبنان باسره والجسم القضائي وذهب ضحيتها اربعة من خيرة رجال العدالة في لبنان، كان يفترض ان يدان مرتكبوها قبل امس، وهذا ما يفرض علينا العمل على ادخال تعديلات على قانون اصول المحاكمات الجزائية لتسهيل مسار الدعاوى كي لا يتأخر صدور الاحكام فيها ".

وحيا الرئيس عون ارواح القضاة الشهداء، مجددا تعزية افراد عائلاتهم ومؤكدا تضامنه معهم .