عناوين الصحف ليوم السبت 5 تشرين الأول 2019

البناء: «المرجعية» لخريطة طريق الحلّ في العراق: لجنة حكماء لصياغة آلية تنفيذية للمطالب والدولة تنفّذ
الحريريّ وباسيل يجدّدان التسوية... وشقير والجراح يتحدّيان القضاء... بانتظار موقف الحريري
نقيبا المحطات وشركات التوزيع لـ«البناء : الأزمة مستمرة وتعميم مصرف لبنان لم يحلّها
الأخبار: العراق: نحو أزمة مفتوحة
«المستقبل» للقضاء: أنا الدولة!
الديار: الخلاف حول آلية الاصلاحات يؤخر الموازنة وإحالتها الى المجلس
الازمات الاقتصادية تتفاعل ودعوات جديدة للتصعيد والإضراب
لقاء الحريري وباسيل: أجواء ممتازة وتكريس التسوية الرئاسية
اللواء: أزمة «الموازنة» بين الحريري وباسيل.. وتفاهم على الكهرباء والتعيِّينات
«عض أصابع» بين سلامة وتُجّار المحروقات.. والجرّاح وشقير يرفضان الإستنسابية في الإستدعاءات
النهار: "قرار القمع": الإعلام... وما بعده؟
الجمهورية: المؤسسات المالية: لن ننتظر لبنان طويلاً
the daily star: Hariri, Bassil talk reforms, hasten 2020 budget
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