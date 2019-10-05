عناوين الصحف ليوم السبت 5 تشرين الأول 2019

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البناء: «المرجعية» لخريطة طريق الحلّ في العراق: لجنة حكماء لصياغة آلية تنفيذية للمطالب والدولة تنفّذ

الحريريّ وباسيل يجدّدان التسوية... وشقير والجراح يتحدّيان القضاء... بانتظار موقف الحريري

نقيبا المحطات وشركات التوزيع لـ«البناء : الأزمة مستمرة وتعميم مصرف لبنان لم يحلّها



الأخبار: العراق: نحو أزمة مفتوحة

«المستقبل» للقضاء: أنا الدولة!



الديار: الخلاف حول آلية الاصلاحات يؤخر الموازنة وإحالتها الى المجلس

الازمات الاقتصادية تتفاعل ودعوات جديدة للتصعيد والإضراب

لقاء الحريري وباسيل: أجواء ممتازة وتكريس التسوية الرئاسية

اللواء: أزمة «الموازنة» بين الحريري وباسيل.. وتفاهم على الكهرباء والتعيِّينات

«عض أصابع» بين سلامة وتُجّار المحروقات.. والجرّاح وشقير يرفضان الإستنسابية في الإستدعاءات

النهار: "قرار القمع": الإعلام... وما بعده؟





الجمهورية: المؤسسات المالية: لن ننتظر لبنان طويلاً

the daily star: Hariri, Bassil talk reforms, hasten 2020 budget



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