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أسرار الصجف ليوم السبت 5 تشرين الأول 2019

5
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر نيابية رداً على رفض وزيري الإتصالات الحالي والسابق المثول أمام المدعي العام المالي، وإستناد الوزير السابق الى كلام سابق لرئيس المجلس النيابي بإجازة عدم مثوله كنائب أمام القضاء، إنّ الفرق بين الوزير والنائب هو الأساس حيث استدعاء النائب يفتح نقاشاً حول الحصانة النيابية، وقالت المصادر لو سلمنا بكون وضع الوزير النائب موضع نقاش، فماذا عن وزير غير نائب؟

 

كواليس
قالت مصادر عراقية إنّ المرجعية العليا في النجف تكشف عند كلّ منعطف حاسم عن قدرة ابتكار للحلول تتخطى موقعها المجمع عليه بين العراقيين كصفة معنوية أو كجسر توافق، لأنّ إبتكار فكرة الحشد الشعبي يوم تمدّد داعش وفكرة لجنة الحكماء اليوم تعنيان انّ القيادة الحقيقية التي تسهر على العراق وتملك مفاتيح حلول لأزماته ولا تربطها بمغانم الحكم صلة هي المرجعية، بينما الباقي مهما ادّعى النزاهة فشراكته في الحكم وعجزه عن صناعة الحلول تكفيان.

 

 


اللواء: أسرار

همس
تبيَّن لمعنيين أن تيّارا حاكما تفرد بتعيينات جرت مؤخراً بعد أن وزَّع الحصص بالتفاهمات المسبقة..


غمز
يتهيب أعضاء تكتل واسع الكلام، إذا لمسوا اصراراً من الرئيس باتجاه ما، أو بموقف محسوم سلفاً.


لغز
كاد حزب فاعل ان يسيِّر تظاهرات مؤيدة للعهد، لو استمرت التحركات في الشارع؟!

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