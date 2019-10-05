هناك ثلاث اولويات لخلق اجواء الثقة ووقف التدهور

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اكدت مراجع مسؤولة ان التركيز هو على الاسراع في اقرار الموازنة واحالتها الى مجلس النواب وكذلك اقرار مشاريع القوانين الاصلاحية التي تعيد الثقة بلبنان وباقتصاده ووضعه المالي.

وقال مصدر وزاري ان هناك نقاشاً مستمراً لاقرار الموازنة بسرعة واحالتها الى المجلس النيابي في الموعد الدستوري اي قبل 15 تشرين الاول الجاري.

وحول اسباب تأخرها في مجلس الوزراء رغم الجلسات المتتالية التي عقدت قال: «لم يحصل تأخير، لكن هناك نقاش يدور حول تضمين الموازنة قوانين اصلاحية او ان تأتي هذه القوانين من خارجها ومواكبة لها».

ويؤيد تضمين الموازنة هذه القوانين «القوات اللبنانية» والتيار الوطني الحر، بينما يرى الاطراف الآخرون ان اللجنة الوزارية المختصة التي يرأسها الرئىس الحريري تناقش هذه القوانين وتعمل بوتيرة ناشطة، ولا يجوز ان نثقل مشروع قانون الموازنة بمثل هذه القوانين التي يفترض ان تناقش وتقر بشكل مستقل ويبدو ان هذا الخلاف يؤخر اقرار الموازنة لاحالتها الى المجلس قبل 15 تشرين الاول الجاري.

وتواصل اللجنة الوزارية اجتماعاتها لدرس واقرار جملة قوانين اصلاحية تشكل الى جانب الموازنة اساس الشروط المطلوبة من الدول المانحة والهيئات الدولية لدعم ومساعدة لبنان.

واللافت في هذا المجال ان اللجنة الى جانب مناقشة عدد من القوانين الاصلاحية، بدأت ايضا مناقشة اوراق اقتصادية مفصلة مقدمة من بعض الاطراف لمعالجة الاوضاع الاقتصادية والمالية والتي سيكون في حال اقرارها جزء منها داخل الموازنة.

والمعلوم ان الرئيس الحريري قدم ورقة مفصلة وكذلك فعل الوزير جبران باسيل والقوات اللبنانية.

وكان نقل النواب عن الرئيس بري يوم الاربعاء الماضي ان هناك مقررات من 22 بندا اتفق عليها وصدرت عن اجتماع بعبدا الموسع، وان المطلوب تنفيذ هذه البنود قبل اي شيء، منتقدا الفرق من مناقشة اوراق اخرى طالما ان هذه البنود كانت موضع توافق وتحتاج الى التنفيذ.

وقال مصدر وزاري في المقابل ان اجتماع بعبدا توصل الى سلسلة بنود وخيارات، لكن ذلك لا يمنع ولا يلغي البحث او مناقشة مثل هذه الاوراق، مع العلم ان مناقشة القوانين الاصلاحية المستقلة تحتاج الى وقت ولا تكون بين ليلة وضحاها، مع التأكيد ان هناك رغبة وحرصا شديدين على درسها واقررها بالتزامن مع درس واقرار الموازنة في الحكومة والمجلس النيابي.

واكد المصدر الوزاري ان هناك ثلاث اولويات يجب التركيز عليها لخلق اجواء الثقة ووقف التدهور الحاصل هي:

1- اقرار موازنة العام 2020

2- حسم ملف الكهرباء والاتفاق على دفتر الشروط والخطوات التنفيذية بأسرع وقت.

3- التهدئة السياسية والابتعاد عن اسلوب المزايدات والشعبوية، وتجنب التأكيد بأن الموازنة ستحال الى المجلس قبل 15 تشرين الاول الجاري، مكتفيا بالقول يجب العمل على ذلك لكن لا استطيع الجزم في هذا الشأن.

واشار الى ان النقاش حول ادخال القوانين الاصلاحية هو الذي ادى الى تأخير اقرار مجلس الوزراء للموازنة.