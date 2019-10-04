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المجلس العدلي يصدر حكمه في ملف اغتيال القضاة الاربعة

4
OCTOBER
2019
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بعد ٢٠ عاما على الجريمة، أصدر المجلس العدلي حكمه قبل قليل في ملف اغتيال القضاة الاربعة على قوس محكمة الجنايات في صيدا عام ١٩٩٩. وقضى بإنزال عقوبة الإعدام بأمير "عصبة الانصار" أحمد عبد الكريم السعدي و٤ أخرين من "عصبة الأنصار"، وتبرئة الموقوف الوحيد في هذه القضية الفلسطيني وسام طحيبش للشك وعدم كفاية الدليل.

وكانت هيئة المجلس بدأت بالتذاكر لاصدار الحكم الثالثة والربع بعد الظهر واستمرت في التذاكر حتى أصدرت حكمها قبل قليل . وتليت خلاصته في قاعة المجلس في قصر العدل في حضور المتهم طحيبش وعقيلة القاضي الشهيد وليد هرموش المحامية غادة جنبلاط والمحامي بلال ابو ضاهر شقيق القاضي الشهيد عاصم ابو ضاهر والمحامي مصطفى قبلان عن الدولة التي تدخلت مدعية في الملف. وبكى طحيبش عندما سمع ببراءته وضرب بيديه على صدره وقال شكرا للمجلس العدلي.

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