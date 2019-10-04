الحكم النهائي في دعوى الحاج وفيق صفا!

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أصدرت محكمة الإستئناف في بيروت، الغرفة العاشرة، الناظرة بالدرجة الأولى في كل القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات، والمؤلفة من الرئيس القاضي رفول البستاني، والمستشارين أدهم قانصو، ووهبة عبد الله، حكمها في الدعوى المقامة من مسؤول لجنة الإرتباط والتنسيق المركزية في "حزب الله" الحاج وفيق صفا، ضد فداء.أ.العيتاني، بجرم القدح والذم، على خلفية مقال كتبه ونشره المدعى عليه على مدونته الالكترونية المسماة "حدثنا غودو".

وورد في حيثيات الحكم أن العيتاني كتب في المقال المشار اليه ما حرفيته "أن نادر الحريري أقام شراكة مالية مع وفيق صفا، إضافة الى عدد من المسؤولين في حزب الله، جوهرها تبييض أموال لمصلحة حزب الله، وتجاوز العقوبات الأميركية والسعودية على الحزب".

كما وأورد المدعى عليه عبارة "وفيق صفا المعتمد من حزب الله في الأعمال السرية بين السياسيين اللبنانيين، شكل رأس هرم الأعمال القذرة والسياسية الخطرة لدى الحزب".

وخلص الحكم الى إدانة العيتاني بمقتضى المواد 20 و 21 من المرسوم الإشتراعي 77/104 المواد 582 و 584 عقوبات وإلزامه دفع مبلغ مليوني ليرة لبنانية كتعويض للمدعي عن الأضرار التي لحقت به، وتدريكه الرسوم والمصاريف كافة.