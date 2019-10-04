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قطاع الشباب والرياضة: الشكر من جميع الطلاب الذين قاطعوا العملية الإنتخابية او صوتوا بالورقة البيضاء في انتخابات الجامعة اللبنانية الأميركية

4
OCTOBER
2019
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بيان صادر عن قطاع الشباب والرياضة في التيار الوطني الحر:

يتوجه قطاع الشباب والرياضة في التيار الوطني الحر بالشكر من جميع الطلاب الذين قاطعوا العملية الإنتخابية او صوتوا بالورقة البيضاء في انتخابات الجامعة اللبنانية الأميركية LAU احتجاجا على عدم ديمقراطية القانون الإنتخابي، علما ان المعلومات الصادرة عن هذه الإنتخابات كما نتائجها تفتقد للمصداقية لغياب لوائح الشطب والمندوبين الذين يؤكدون شفافية اي انتخابات.
الى ذلك يؤكد قطاع الشباب والرياضة ان ما بدأه بهدف تغيير النظام الإنتخابي التي تؤكد كافة التقارير الصادرة عن الجمعية اللبنانية لمراقبة الإنتخابات LADE، وآخرها التقرير الذي صدر بتاريخ ٤-١٠-٢٠١٩، افتقاده لكل مقوامات الديمقراطية والشفافية كونه يخرق مبدأ سرية العملية الإنتخابية ويشرع مفهوم الفساد والزبائنية لدى الطلاب مما يؤكد صحة خيار المقاطعة والمطالبة بتعديل النظام الإنتخابي الذي يمكن ان يبقى مبنيا على مبدأ التصويت الإلكتروني.
ان التيار الوطني الحر الذي يريد للجامعات ان تكون صرحاً وطنيا يعلم الأجيال ثقافة الديمقراطية والشفافية، يدعو كافة الفرقاء لوقفة واحدة بهدف تعديل القانون الإنتخابي الذي يتعارض
مع الديقراطية بدل التبجح بفوز فولكلوري، كما ويدعو إدارة الجامعة اللبنانية الأميركية LAU الى فتح حوار بناء مع كافة الفرقاء على غرار ما يحصل مع كافة الجامعات الأخرى بغية الوصول لقواسم مشتركة بدل التمسك بقانون انتخابي يجمع الكل على عدم صلاحيته.

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