في لبنان: قطع أُذن استاذ الرياضة بواسطة 'بونية حديدية'!

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عندما نفّذ طارق يتيم جريمة قتل جورج الريف في العام 2015 على خلفية حادث سير بسيط على طريق الجميزة، وتوقيفه حينها حيث صدر بحقه حكم بالاعدام، توالت الدعاوى عليه بجرئم اخرى كان قد ارتكبها في وقت سابق ومنها التسبب بإيذاء المدعي ايلي ف. قطع اذنه اليسرى بواسطة "بونية حديدية"، وهو مسؤول الرياضة في مدرسة في الاشرفية، وذلك على خلفية حرمان ابنة صديق يتيم المتهم جوزف م. من القيام بنشاط رياضي في المدرسة.

وقد اصدر رئيس محكمة الجنايات اليوم القاضي طارق البيطار ومستشارتيه القاضيتين ميراي ملاك وفاطمة ماجد حكما بحق يتيم قضى بسجنه مدة سنة. كما حكم على جوزف م. وجوزف ف. بالسجن مدة ستة اشهر لمشاركتهما في ضرب المدعي وإلزامهم جميعا بالتكافل والتضامن بان يدفعوا للاخير مبلغ 12 مليون ليرة بمثابة عطل وضرر.