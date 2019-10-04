الحريري والعلاقة مع الوزير باسيل..

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نفى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن يكون قد تم تعليق العمل في مشروع قانون الموازنة للعام 2020، بانتظار الاتفاق على الإصلاحات اللازمة، وقال: "نحن نعمل على كل الملفات في وقت واحد، ولذلك ترون في هذه الأيام تركيزا على الإصلاحات، لمعرفة ما يمكن إدخاله ضمن الموازنة المقبلة".

وفي دردشة مع الصحافيين، وصف الرئيس الحريري لقاءه مع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، بـ"الجيد جدا"، وقال: "أنا أرى أن هناك بالفعل هجمة غير طبيعية على البلد. صحيح أنه لدينا مشاكل، لكن الحكومة تعمل لكي تجد حلولا لهذه المشاكل، وأتمنى على من يتحدث بالاقتصاد أن ينطلق من الواقع الذي نعيشه. هناك جهد كبير تقوم به الحكومة، وإن شاء الله سنخرج من هذه الأزمة".

وسئل: هل سيتم ترميم العلاقة مع الوزير باسيل؟

أجاب: "أصلا لم يحصل شيء لهذه العلاقة لكي يتم ترميمها".