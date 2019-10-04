شقير ردا على السيّد: جرى توقيف حمار المتفجرات وترك الحمار الغبي!

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كتب وزير الاتصالات محمد شقير عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "في ٩ آب ٢٠١٢، جرت مداهمة إحد الاسطبلات، فتم العثور على حمارين. أحدهما كان يعلم، والآخر إدعى أنه حمار...لا يعلم. جرى توقيف حمار المتفجرات، وترك الحمار الغبي. فنهق الأول، كلنا يعني كلنا.

كلكم للظلام، وكلنا للوطن".

وكان النائب جميل السيّد كتب عبر "تويتر": "محمد شقير: "لن أذهب أنا والوزير الجراح إلى مكتب المدعي العام المالي لا لشرب قهوة ولا الشاي. وليستمعوا لكل وزراء الاتصالات من العام ٩٢ وحتى اليوم"...

شو يعني؟

داهمت شرطة مكافحة الآداب أحد المواخير،

قبَضَتْ على مجموعة منهنّ، وتركَت البعض الآخر،

صرخَتْ إحداهُنّ:

كلّنا يعني كلّنا..."