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"مبادرة غربال" تكرّم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة لالتزامها بأحكام قانون الحق في الوصول إلى المعلومات

4
OCTOBER
2019
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كرّمت "مبادرة غربال" الهيئة الوطنية لشؤون المرأة من بين 17 إدارة عامة من أصل 140، التزمت أحكام قانون الحق في الوصول إلى المعلومات وزوّدت المبادرة بالمعلومات المطلوبة ضمن المهلة المحددة في القانون والمتمثّلة بـ15 يوماً. وجرى هذا التكريم خلال حفل إطلاق "مبادرة غربال"، في المكتبة الوطنية – الصنائع، تقريريها حول "الشفافية في الادارات العامة" و"الادارات العامة اللبنانية - انفاق العام 2017"، تزامناً مع اليوم العالمي للوصول إلى المعلومات، بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإداريّة OMSAR وبدعم من المؤسسة الأوروبيّة من أجل الديمقراطيّة EED، ومنظمة التعاون والتنمية الإقتصادّية OECD، ومبادرة الشراكة الشرق أوسطيّة MEPI، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي – مكتب مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في الدول العربيّة.


ومثّلت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في حفل الإطلاق المحامية الدكتورة هانية حمود، عضو المكتب التنفيذي وأمينة صندوق الهيئة، حيث استلمت درعاً تقديرياً باسم الهيئة إلى جانب إدارات الدولة ال 16 التي تمّ تكريمها.


وكانت "مبادرة غربال" قد انطلقت في العام 2018 لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد في القطاعين العام والخاص وكان الهدف من تأسيسها أنه تكون صلة وصل بين المواطن والمؤسسات العامّة، وتحويل النقاش والخطاب السياسي في لبنان من نقاش مبني على عصبيّة وانتماء سياسي ومذهبي وطائفي، إلى نقاش مبني على معطيات وأرقام ووقائع".

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