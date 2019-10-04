كتلة ضمانة الجبل: لإقرار الإصلاحات في موازنة 2020 وإطلاق مناقصة الكهرباء

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عقدت كتلة ضمانة الجبل إجتماعها الدوري برئاسة الأمير طلال أرسلان في خلدة، وجرى التداول في المستجدات الراهنة على الصعيدين الإقتصادي والسياسي.

واستنكرت الكتلة التعرّض لمقام رئاسة الجمهوريّة عبر حملة ممنهجة ومحضرّ لها مسبقاً، مستغربة عدم تحرّك الجهات القضائية والأمنية المختصّة للتحقيق فيما حصل وملاحقة الفاعلين.

وعلى الصعيد الإقتصادي، شدّد المجتمعون على ضرورة إقرار الإصلاحات لموازنة 2020 ومن ضمنها إقرار دفاتر الشروط وإطلاق مناقصة الكهرباء.

كما بحثت الكتلة في مواضيع إنمائية وإدارية تخصّ قضاءي الشوف وعاليه على أن تتمّ متابعتها مع الوزراء المعنيين والإدارات المختصّة.