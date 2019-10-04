لبنان يفتح صفحة جديدة في عالم الإنترنت!

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بين عامَي 1994 و2019 تغيّر الكثير، 25 عاماً كانت كفيلة بإضفاء تغييرات جذرية على حياة اللبنانيين على كافة الأصعدة، ما عدا في موضوع الإنترنت! فمنذ يوم دخول شبكات الإنترنت هذا البلد عام 1994 وحتى اليوم، ما زالت المعاناة في بعض المناطق تكاد تكون نفسها: أسلاك نحاسية قديمة نسبياً، بنية تحتية تعتمد على تقنيات الـDSL، جودة وإرسال ضعيفان، وأسعار ترتفع مع كل إدّعاء بالإصلاح بدل من أن تهبط. لكن بالرغم من هذا الواقع، إختبرت بعض المناطق اللبنانية وما زالت، الإنترنت السريع بفضل تقنية الألياف الضوئية.

بالتأكيد ما يطلبه اللبنانيون ليس وضع علم بلادهم على القمر، لكن على الأقل أن يتنعّموا بخدمة إنترنت ذات سرعة فائقة نسبياً تمت الى القرن الـ21 بِصِلَة، أي صلة! فكيف الحال إذا علموا أن بلدهم يمتلك القدرة اللوجستية للحصول على إنترنت سريع كباقي الدول في العالم، وأن بعض الشركات الخاصة كـIDM على سبيل المثال ساهمت بشكلٍ كبير في إدخال الإنترنت بتقنية الألياف الضوئية على بعض المناطق كالحمرا والأشرفية، لتصل سرعة نقلهم للمعلومات مثلاً لنحو 300 ميجابيت/الثانية، ذلك كون كابلات الألياف الضوئية توفر أسرع معدلات لنقل البيانات مقارنة مع أي وسيلة اخرى، خصوصاً وأنها غير معرضة للتشويش ولا تتأثر بعوامل الطقس مقارنةً مع الأسلاك النحاسية أو خطوط الهاتف.

نعم، ففي زمن نتسابق فيه مع الوقت، يبدو من غير العادل أن تبقى بعض المناطق رهينة الأسلاك النحاسية والبطء المستدام، خصوصاً في الوقت الذي تتحضر فيه مناطق أخرى مجاورة على بعد كيلومترات فقط، لدمج الإنترنت بتقنية الألياف الضوئية في حياة أهاليها اليومية، ذلك بعد توسيع شركة IDM شبكة خدماتها لتشمل منطقة المتن وتحديداً كل من البياضة، قرنة شهوان، بيت الككو، المطيلب، مزرعة يشوع وبيت الشعار. ولم ينحصر التقدم التقني بذلك فحسب، بل تعداه ليصل الى إمكانية توصيل تقنية الألياف الضوئية مباشرةً الى المنازل بفضل خدمة الـFTTH أو ما يُعرف بالـFiber To The Home، لكن متى سوف يطال هذا التطور كافة المناطق دون سواها؟

فتأثيرات هذا التطور الذي دخل هذه المناطق، لا تنحصر بالإيجابيات التي طرقت عليها فقط، بل بتسليط الضوء على معاناة سواها من المناطق، حيث طلب المواطن أصبح حاجةً أو ضرورة في هذا العصر لخدماتٍ مشابهة بما يتناسب مع حاجاته اليومية. فلبنان لا ينقصه شيئاً للإلتحاق بالدول المتقدمة من ناحية سرعة خدمة الإنترنت، خصوصاً عندما نرى أن بعض الشركات الخاصة ما زالت مثابرة على تطوير لبنان رغم صعوبة الظروف، على سبيل المثال شركة IDM التي ذهبت بابتكاراتها بعيداً مقدمةً إضافة الى حزمة الإنترنت عبر الألياف الضوئية، الإشتراك في نظام البث التلفزيوني القائم على استخدام بروتوكول الإنترنت وذلك بالتعاون مع شركة Cablevision، ومؤخراً إطلاقها خدمة 4G- wireless التي توفر إنترنت فائق السرعة في جميع المناطق اللبنانية من دون الحاجة لخط أرضي.