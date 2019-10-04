هذا السبت "نهار التفاح الوطني" لهيئة قضاء المتن

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تشارك هيئة قضاء المتن في التيار الوطني الحر بيوم التفاح اللبناني الذي تنظمه وزارة الزراعة برعاية رئيس الجمهورية ميشال عون عبر بيع التفاح، السبت ٥ تشرين الأول ٢٠١٩ أمام مكتب هيئة قضاء المتن في نهر الموت ابتداء من الساعة ٤ بعد الظهر.

كذلك تشارك الهيئات المحلية في بيع التفاح ابتداء من الساعة الرابعة في النقاط التالية:

.هيئة سن الفيل- امام مكتب سن الفيل.

. هيئة برمانا-أمام مكتب برمانا.

. هيئة بعبدات- أمام مكتب بعبدات.

. هيئة الفنار - أمام مكتب الفنار.

. هيئة الضبية- أمام مكتب الضبية.

. هيئة بصاليم- أمام مكتب بصاليم.

. هيئات وسط المتن- أمام مكتب التيار (اوتوستراد بكفيا- بيت الشعار).