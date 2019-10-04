عطالله: نتجه لإقفال الوزارة خلال 3 سنوات

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أعلن وزير المهجرين غسان عطالله إقفال بند الاخلاءات في وزارة المهجرين مؤكدا الاتجاه الى إقفال الوزارة خلال 3 سنوات.

وأوضح، في مؤتمر صحافي، "أننا بدأنا بملف الاخلاءات بأربعة أنواع كشوفات للدقة والشفافية ووصلنا الى النتيجة الأفضل". وقال: ما زال لدينا 128 ملفًا للمتابعة وسنبقى طول ولايتنا بالوزارة على أحسن علاقة بصندوق المهجرين.

وشدد عطالله على أن الوزارة لم تستقبل أي ملف جديد بل تعالج ملفات موجودة من قبل وعمرها عشرات السنين مشيرا الى "اننا تمكنا من خفض عدد الملفات وهذا ما يوفر مبالغ كبيرة على الخزينة".

واعتبر أن الرقم المطلوب لاقفال الوزارة أصبح محددًا وأن الناس ستلاحظ أن هذا الرقم سينخفض تدريجيًا.