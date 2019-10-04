شفت الـ van؟ ما تنسى تاخد تفاحة! بيوم التفاح اللبناني، برمت بنك بيروت حرزانة!

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التزاماً من التعميم الصادر عن جمعية مصارف لبنان بتوزيع وشراء كميات من التفاح بمبادرة من وزير الزراعة اللبنانية بيوم التفاح اللبناني، فان بنك بيروت سيجول بـ 15 منطقة والمدارس والجامعات بهدف تشجيع الوطن والتركيز على الصحة والنهوض بالإقتصاد.

وسيجول الـ van في المناطق التالية :

فاريا، فيطرون، ريفون، بلّونة، توقّف امام فرع ذوق مصبح ، توقّف امام فرع زوق ميكايل، توقّف في مدرسة سيدة اللويزة، توقّف امام فرع جونيه الساحة، توقّف في جامعة الكسليك، غدير، عوكر، أنطلياس، الرابية، وتوقّف امام فرع البياضة، توقّف امام فرع إليسار، بكفايا، بعبدات، حسب الجدول ادناه.

شفت الـ van؟ ما تنسى تاخد تفاحة!

تفاح بلادك الك ولولادك!