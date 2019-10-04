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الجيش السوري يحبط هجمات داعش في بادية حمص الشرقية

4
OCTOBER
2019
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أفاد مصدر عسكري سوري بأن وحدات الجيش السوري العاملة في بادية حمص الشرقية، وسط البلاد، أحبطت، بالتعاون مع الوحدات "الرديفة والصديقة" هجمات شنها مسلحو "داعش" على عدد من نقاطها.

ونقلت صحيفة الوطن السورية عن المصدر العسكري المذكور أن الجيش أحبط عدة هجمات لمسلحي تنظيم "داعش" الارهابي على عدد من نقاطه العسكرية الواقعة باتجاه الطريق الواصل ما بين منطقة الشولا حتى محيط السخنة في أقصى بادية حمص الشرقية.

 

ولفت المصدر إلى أنه دارت اشتباكات عنيفة استمرت عدة ساعات تمكن خلالها الجيش السوري من إفشال الهجمات بالكامل وإيقاع عدد من مسلحي التنظيم قتلى ومصابين، وإجبار الباقين منهم على الفرار باتجاه عمق البادية.

 

وذكر المصدر نفسه أن الطيران الحربي السوري شن سلسلة غارات استهدفت نقاط انتشار مسلحي "داعش" على طول خطوط الاشتباك، وأن الغارات طالت أهدافا متحركة للتنظيم على امتداد محيط بادية السخنة وعلى مقربة من المنطقة الممتدة إلى بادية دير الزور في أقصى ريف حمص الشرقي، ما أسفر عن إيقاع إصابات مباشرة في صفوف التنظيم وتكبيده خسائر بالأرواح والعتاد.

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