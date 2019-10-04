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أسرار الصحف ليوم الجمعة 4 تشرين الأول 2019

4
OCTOBER
2019
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 البناء: خفايا وكواليس

خفايا
قالت مصادر إعلامية إنّ ردّ وزير سابق على فرضية وقوفه وراء تسريب إعلامي مسيء لرئيس الحكومة لا مبرّر له لأنّ المتهم الحقيقي هو رئيس حكومة سابق ولأنّ مضمون الردّ كان لاستغلال التوضيح من أجل منح الإساءة المتضمّنة في التسريب المذكور معان وردت في التوضيح ولم تكن في التسريب.

 

كواليس

توقفت مصادر أوروبية أمام تفاوت اللهجة الروسية نحو الدور الأميركي في سورية عن سائر الملفات حيث تبدو موسكو مستعدة لتشجيع الأميركيين على خطوات في منتصف الطريق في ملفات العلاقة مع إيران والحرب في أوكرانيا والعلاقة مع كوريا الشمالية لكنها لا تكف عن تذكير الأميركيين بدورهم السلبي في سورية وضرورة انسحاب قواتهم التي تصفها البيانات الروسية بغير الشرعية.

 

 

 

اللواء: اسرار

همس

يُعقد في عاصمة قريبة إجتماع مصرفي - مالي للتنسيق في استحقاقات، بعضها يتعلق بلبنان.


غمز
يتخوف مانحون من عدم جدية إجراءات تتخذ في ضوء مراسيم تصدر خلافاً لمضمون متطلبات سيدر!


لغز
تكاد علاقة مرجع مسؤول مع رئيس حزب مسيحي، تدخل في المجهول، لولا أخطاء متمادية لتيار حاكم!

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