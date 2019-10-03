قوى الامن: احباط عملية تهريب كمية كبيرة من الدخان والتبغ والسيغار الى إيران عبر المطار

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "بتاريخ 2/10/2019، جرى إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من الدخان والتبغ والسيغار الى ايران، وذلك بالتنسيق بين فصيلتي التفتيشات والضابطة الادارية والعدلية في سرية مطار رفيق الحريري الدولي في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، وتوقيف كل من:

- ع. ا. (مواليد عام 1975، إيراني)

- م. ح. (مواليد عام 1994، لبناني)

- ز. ق. (مواليد عام 1971، لبنانية)، وأحيلوا الى القطعة المعنية، للتوسّع بالتحقيق معهم، بناء على إشارة القضاء المختص".