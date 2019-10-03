الحريري يصدر قرارات تنظيمية!

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أصدر رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري، بالإستناد إلى النظام الداخلي والصلاحيات الاستثنائية الممنوحة له من المكتب السياسي، سلسلة قرارات تنظيمية تضمنت الآتي:

أولاً: تكليف النائب طارق المرعبي تمثيل كتلة "المستقبل" النيابية في المكتب السياسي بصفته عضواً أصيلاً بناءً على المادة 48 من النظام الداخلي، واعتبار عضويته بموجب قرارات التعيين الصادرة عن رئيس التيار، في المؤتمر العام الثاني بتاريخ 27-11-2016، شاغرة بعد تكليفه بتثميل الكتلة.

ثانياً: تعيين هيثم الصمد عضواً في المكتب السياسي.

ثالثاً: تعيين هيثم الصمد منسقاً عاماً لمنسقية الضنية بعد قبول استقالة المنسق السابق نظيم الحايك، وتكليفه بإعادة تشكيل مكتب ومجلس المنسقية، خلال مدة شهر، بالتنسيق مع الأمين العام.