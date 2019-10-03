مخطط لاغتيال قاسم سليماني!

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أعلن رئيس استخبارات الحرس الثوري الايراني عن افشال مخطط اقليمي لاغتيال اللواء قاسم سليماني واعتقال فريق الاغتيال .

وكشف حسين طائب رئيس استخبارات الحرس الثوري في كلمته بالملتقى الثالث والعشرين لكبار قادة حرس الثورة الاسلامية ، عن تخطيط اجهزة الاستخبارات العربية - العربية على مدى سنوات لاغتيال اللواء قاسم سليماني قائد قيلق القدس التابع للحرس الثوري بغية تأجيج النزاع المذهبي واحباطها واعتقال فريق الاغتيال.

وحول تفاصيل هذه المخططات قال طائب: "ان اعداء الثورة الاسلامية والشعب الايراني وبعد فشل مختلف مؤامراتهم وفتنهم الرامية لاخضاع الجمهورية الاسلامية وما نتجت عنه من تعزيز العزة الوطنية والمقاومة والصمود في مواجهة الضغوط الاقتصادية ، كانوا يرومون القيام باعمال تخريبية جنوب شرق البلاد في الايام الفاطمية وعزاء سيد الشهداء في شهر محرم الحرام ، لكن هذه المؤامرات باءت بالفشل نظرا للأجواء التي تسود المنطقة والاشراف التام لعناصر الامن والاستخبارات التابعة لحرس الثورة الاسلامية ."

وتابع قائلا : "الاحباط والعجز عن القيام باي اعمال تخريبية في هذا المجال وكذلك الفشل في القيام بأي عمليات ضد مقار حرس الثورة الاسلامية ، جعلتهم يخططون لاغتيال قائد فيلق القدي اللواء قاسم سليماني واستهدافه داخل البلاد وتحديدا في محافظة كرمان ."