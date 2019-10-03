بالصور - تفاح في قصر بعبدا

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وصل وزير الزراعة حسن اللقيس الى بعبدا حاملاً معه إلى مجلس الوزراء صناديق تفاح مكتوب عليها "تفاح بلادك إلك ولولادك".

وأشار في كلمة له الى ان يوم التفاح اللبناني في 5 تشرين الأول يشكل فرصة جدية للمزارعين والتعاونيات الزراعية لتسويق وبيع منتجاتهم في مختلف المناطق اللبنانية.

وأكد أن هناك خطة تسويقية عبر الملحقين التجاريين اللبنانيين في العالم لتصدير تفاحنا ومنتجاتنا الى مختلف الدول، مضيفاً:" منذ أن تسلّمت وزارة الزراعة لم أوقّع على أي إجازة استيراد تفاح حماية للمزارع اللبناني والتفاح غير اللبناني الموجود في الأسواق مهرّب".



واعتبر ان افتتاح معبر البوكمال اختصر علينا مسافة التصدير الى العراق وهو سوق كبير وهذا عامل ايجابي.