بالصور - تغريدة لنائب لبناني تثير الجدل... فماذا حصل؟!

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أثارت تغريدة نشرت على حساب رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن الجدل على موقع "تويتر"، ما دفع بمراسلة المنار نرجس الحاج حسن الى نشر سلسلة تغريدات لتوضح من خلالها ما حصل.

وفي التفاصيل، نشر حساب النائب حسن مقطع فيديو من مقابلة له عبر قناة "المنار"، ليتفاجأ رواد تويتر بردّ من حساب النائب نفسه جاء فيه: "بينشهدلك دكتور بمتابعتك ومعلوماتك.. ربنا يحميك".

وفي وقت لاحق، كتبت مراسلة المنار نرجس الحاج حسن عبر حسابها على تويتر: "توضيحا لما نشر من تعليق على الصفحة الرسمية لرئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن يهمنا توضيح ما يلي: أنا أتولى ادارة الصفحة الرسمية للنائب حسن. قبل بعض الوقت نشر تعليق على صفحة النائب من حسابه الرسمي، والحقيقة أنني نشرت عن طريق الخطأ تعليقا على حسابه بينما كنت أنوي نشرها من حسابي الشخصي... لذلك اقتضى التنويه والتصويب..".

وتمنت نرجس الحاج حسن "من المتابعين والمحبين التركيز على القضايا التي يتناولها سعادته لجهة الكشف عن الهدر بملايين الدولارات في ملف الإتصالات والابتعاد عن الدخول في أمور جانبية لا أهمية لها".