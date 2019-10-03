حاكم مصرف لبنان يشرح سبب ارتفاع سعر صرف الليرة لدى الصيارفة

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أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن "مصرف لبنان يحضّر تعاميم لوسائل دفع وتسليف الكترونية الامر الذي يسهل على المواطنين عملية الدفع والاقتراض والعملة الرقمية بالليرة اللبنانية ستساعد المستهلك لتحرير مدفوعاته بأكلاف أقلّ".



واضاف: " نذكّر الجميع بأن الليرة اللبنانية لا تزال هي عملة البلد ومستمرّون بتأمين إستقرار سعر صرف الليرة".



وشرح سلامة سبب اختلاف سعر صرف الليرة لدى الصيارفة، قائلا: " تاريخيا الفرق في سعر صرف الليرة لدى الصيارفة دائما موجود وأحيانا كان يكون سعر الصرف لديهم أقلّ من ذلك الموجود لدى المصارف ومنذ حزيران زاد طلب الصرّافين على الاوراق النقدية ما ادى الى ارتفاع سعر الصرف لديهم".