توقيف سوري لقيامه باعمال نشل وسرقة في برج البراجنة

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صدَر عن المديريّة العامّة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتّوجيه والعلاقات العامّة، البيان التالي:

بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثّق قيام أحد الأشخاص بعملية سرقة من داخل صيدلية في محلة برج البراجنة، وبنتيجة التحريات والمتابعة الاستعلامية، تمكنت دورية من المديرية العامة لأمن الدولة من توقيفه حيث تبين أنه يدعى (ر.أ) سوري الجنسية، وضبطت بحوزته مسدساً حربياً. وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بعدة عمليات نشل وسرقة.

بناءً لإشارة النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان، تُعَمِّم المديريّة العامّة لأمن الدولة صورة الموقوف، وتدعو المواطنين والمقيمين الذين وقعوا ضحيّته الى التوجّه إلى مديريّة جبل لبنان الإقليميّة - مكتب بعبدا الإقليمي، للإدلاء بإفاداتهم أو الإتّصال على رقم الهاتف ٠٥/٩٢٠٩٥٣ تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة .