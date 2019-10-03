عناوين الصجف ليوم الخميس 3 تشرين الأول 2019

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البناء: بوتين يبشّر بتقدّم على مسار التحضير لتسوية أميركية إيرانية... والبحث بالضمانات والعقوبات

الحكومة باقية... والتصعيد المالي على توقيت موقف عون في نيويورك يثير تساؤلات

خليل: الموازنة تقترب من خط النهاية... وسوق المحروقات ينتظر قرارات اليوم

الأخبار: الحريري يقترح بيع الدولة!

فوضى العراق: واشنطن تبتسم للفتنة

اللواء: مكوِّنات الحكومة تغرق في الأوراق.. والتصويب على الرواتب!

الهيئات تنتفض على الضرائب واليد العاملة الأجنبية.. وبعبدا تنأى بنفسها عن خلاف البرتقالي والأزرق



النهار: توترات أهل السلطة تعاكس الجهود لتطويق الأزمة





الديار: السعودية وأميركا وبعض 14 آذار لا يريدون إنجاح مؤتمر أرزــ1

انقسام سنّي بين اعتدال الحريري وفريق سنّي يرفض قوة حزب الله

جعجع يقطع الطريق على أي ماروني للسعودية ويرفع مستوى علاقاته مع واشنطن

عهد عون أضاع 3 سنوات من التفكير اقتصادياً واستنفر الآن بكل طاقاته للنهوض الاقتصادي



الجمهورية: الناس بين أزمة الدولار .. والأسعار



the daily star: Progress on key CEDRE reforms, budget: Khalil



l'orient le jour: Verdict du TSL : octobre, « mois décisif »