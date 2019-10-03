أسرار الصجف ليوم الخميس 3 تشرين الأول 2019

A + A -

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر إعلامية إنّ الجهة التي تقف وراء ما نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» بصيغة فضائحية حول الرئيس سعد الحريري هي جهة لبنانية وليست أجنبية، والتقريرمصدره بيروت وليس واشنطن، وإنّ شخصية نافذة في وسط تيار المستقبل تملك قدرة على الحصول على معلومات مصرفية غير متداولة ولها تأثير على مكاتب التمثيل الصحافي الأجنبي بحكم مواقعها السابقة حكومياً قامت بإعداد كلّ التفاصيل ومتابعتها حتى وصولها إلى النشر…

كواليس

قالت جهات أوروبية مهتمّة بترتيب العلاقات السورية الأوروبية ويرون في تشكيل اللجنة الدستورية منعطفاً مناسباً للخروج الأوروبي من القطيعة مع الحكومة السورية إنه يجب قراءة كلام وزير الخارجية السوري وليد المعلم بتمعّن في التحذيرات التي وجّهها للأميركيين والفرنسيين ما لم يقرّروا الخروج من سورية طوعاً، مستخدماً تعبير اللجوء إلى وسائل مشروعة لتحقيق ذلك، متسائلة عن مصلحة أوروبا بإحياء ذاكرة العداء للاستعمار القديم؟







اللواء: أسرار

همس

يدرس مرجع مسؤول إمكانية إقامة دعوى على وسيلة إعلام دولية، على خلفية حملة معروفة الأهداف..



غمز

تعيش حركة سياسية خضة صامتة على خلفية تدخلات وأداء بعض الوزراء.



لغز

اتهم مسؤول في تيّار موالٍ رئيس لقاء نيابي بأنه فأجأ هذا الفريق بحجم انتقاداته لمشروع العهد!