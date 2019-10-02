مطاردة هوليودية في خلدة..

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نشرت صفحة "وينيه الدولة" فيديو يظهر ان اثناء تواجد احد المواطنين مع صديقه داخل سيارة في خلدة، شاهدوا شاب يخرج من سيارة نوع كيا بيكنتو فضية اللون ويتوجه الى سيدة كانت تقف قرب احد المطاعم في المنطقة واقدم على سرقت هاتفها قبل ان يعود الى السيارة ويفر من المكان.

تمتع الشابان داخل السيارة بالنخوة والايمان بالعمل الصحيح ومساعدة السيدة فاقدموا على مطاردة السيارة عبر شوارع المنطقة في اسلوب هوليودي مليء بالأكشن نترككم مع تفاصيله في هذا الفيديو الذي التقطه احد المشاركين في المطاردة...

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