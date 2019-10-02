اتفاق بين مؤسسة مياه لبنان الجنوبي وشركة OMT

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وقّعت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي ممثلةً برئيس مجلس إدارتها مديرها العام الدكتور وسيم ضاهر، وشركة OMT ممثلةً بمديرها التنفيذي السيد ناجي أبو زيد، اتفاقاً تقوم بموجبه شركة OMT بتحصيل الفواتير المتوجّبة على المشتركين في خدمة مياه الشفة والصرف الصحي لمصلحة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي.



وسيؤمن إنجاز هذا الاتفاق للمشتركين خيار سداد مستحقّاتهم عبر أكبر شبكة وكلاء في لبنان مؤلّفة من أكثر من 1000 مركز OMT من بينها 250 مركزاً في محافظتي الجنوب والنبطية.

بذلك سيصبح بإمكان المواطنين توفير الوقت من خلال سداد فواتيرهم اختيارياً في أقرب مركز، بدل الانتقال الى مراكز ودوائر المؤسسة الموزّعة في الأقضية.



وتسعى مؤسسة مياه لبنان الجنوبي من خلال توقيع هذه الاتفاقات مع شركات تحصيل الأموال إلى توفير وقت المشتركين وزيادة خيارات الدفع وأماكنها. فابتداءً من 1 تشرين الثاني 2019، سيتمّكن المشتركون من تسديد مستحقّاتهم بكلفة 3،000 ليرة لبنانية فقط، وذلك عبر التوجّه إلى أي مركز OMT وتزويد الوكيل برقم الاشتراك أو الإيصال القديم.