الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل": نزع الكاميرا الاسرائيلية عند مدخل نفق سكة الحديد في رأس الناقورة

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ذكر الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي في بيان أنه بعد تلقي معلومات من القوات المسلحة اللبنانية عن قيام الجيش الإسرائيلي بتركيب كاميرا بالقرب من الخط الأزرق في رأس الناقورة، قامت قوات اليونيفيل بتفعيل قنوات الارتباط التي تضطلع بها مع الطرفين وتم نزع الكاميرا في وقت لاحق.



وجاء في البيان الصادر عن تيننتي:



"بتاريخ 25 أيلول في فترة بعد الظهر، وبعدما تلقت اليونيفيل معلومات من القوات المسلحة اللبنانية تقول بأن الجيش الإسرائيلي قام بتركيب كاميرا عند المدخل الشمالي لنفق سكة الحديد القديم بالقرب من الخط الأزرق في رأس الناقورة، قامت اليونيفيل على الفور بتفعيل قنوات الارتباط التي تضطلع بها مع الطرفين في محاولة لتخفيف التوترات وحل القضية بطريقة منسقة.



وفي صباح اليوم التالي، أي بتاريخ 26 أيلول، ونتيجة لتدخل اليونيفيل العاجل، أبلغنا الجيش الإسرائيلي انه سيتم نزع الكاميرا قريبا، وهو ما تم في وقت لاحق من اليوم نفسه.



إشارة الى أن هذا هو جوهر عمل آلية الارتباط والتنسيق التي نضطلع بها، وفي هذه الحالة عملت هذه الآلية بسرعة قصوى. وهذا هو السبب في أننا نحض الأطراف على الاستفادة من المساعي الحميدة التي تقوم بها اليونيفيل لحل المسائل الخلافية على طول الخط الأزرق وتجنب اتخاذ إجراءات من جانب واحد قد تؤدي إلى تفاقم الوضع".