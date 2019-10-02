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"الإستجابة الجندرية للسياسات المناخية" ورشة عمل من تنظيم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بالتعاون مع وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

2
OCTOBER
2019
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نظّمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورشة عمل حول "الاستجابة الجندرية للسياسات المناخية"، بحضور السيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة، وبمشاركة السيد فاهاكن كاباكيان، مدير وحدة تغيّر المناخ التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى وزارة البيئة، السيدة إلسا معراوي، المستشارة الجندرية لمشروع "الدعم للمساهمة المحددة وطنياً" Nationally Determined Contribution Support Programme التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى وزارة البيئة ، السيدة كاتي الشامي تيان، المستشارة البيئية للهيئة الوطنية لشؤون المرأة والسيدة رولا عشّي، رئيسة دائرة المشاريع الإنمائية في وزارة الزراعة، وضابطة إرتكاز جندري.
وحضر ورشة العمل ضابطات وضباط الإرتكاز الجندري في الوزارات والإدارات العامة اللبنانية.

 

وتهدف ورشة العمل هذه إلى وضع مفهوم مشترك لتغير المناخ ومفاهيم النوع الاجتماعي، وفهم دور منظور النوع الاجتماعي في تغير المناخ والتنفيذ الفعال للمساهمة المحددة وطنياً، إضافة إلى البحث عن فرص لتحقيق إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في عملية صنع السياسات والمشاورات التي تجريها الوزارات.

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