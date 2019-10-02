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قطاع الشباب في التيار قرر مقاطعة العملية الإنتخابية في LAU وسحب كافة المرشحين

2
OCTOBER
2019
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بيان صادر عن قطاع الشباب والرياضة في التيار الوطني الحرّ:

 

لما كانت الجامعة اللبنانية الأميركية قد قررت إجراء الإنتخابات الطالبية نهار الجمعة في الرابع من تشرين الأول 2019 وفق النظام الإنتخابي عينه التي أكدت كافة التقارير الصادرة عن الجمعية اللبنانية لديمقراطية الإنتخابات LADE أنه من أفسد الأنظمة الإنتخابية.


ولما كان طلاب التيار الوطني الحر قد أبلغوا مرارا الإدارة حول الشوائب التي تعتري العملية الإتخابية شفهيا أو عبر البريد الإلكتروني دون أن يلقوا أي تجاوب أو ردّ.


ولما كانت المعلومات الصحافية المتداولة والوثائق التي بحوزة طلاب التيار تؤكد أن العملية الإنتخابية في الـLAU يعتريها الكثير من الشوائب خصوصا لجهة غياب السرية في عملية التصويت إضافة إلى تسريب داتا الطلاب لجهات حزبية.


عليه اتخذ قطاع الشباب والرياضة في التيار الوطني الحر قرارا بمقاطعة العملية الإنتخابية في الجامعة اللبنانية الاميركية LAU وسحب كافة مرشحيه، داعيا كافة الفرقاء في الكلية لاتباع هذه الخطوة بغية العمل سويا على وضع قانون انتخابات يكون مثالا للديمقراطية والشفافية على عكس القانون الحالي الذي يشرع الرشوة والفساد ويحث الطلاب على ممارستها.


إن قطاع الشباب في التيار الوطني الحر، يدعو جميع القيمين على الجامعة اللبنانية الأميركية إلى أخذ هواجس جمعيات مراقبة الإنتخابات والطلاب على محمل الجد والعمل جديا على وضع قانون انتخابات عصري يؤمن الشفافية والديمقراطية.

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