مدير احدى الثانويات يعاقب تلميذاً تأخر في شراء زي المدرسة!

A + A -

عاقبت احدى الثانويات الرسمية طالباً في الصف العاشر بسبب تأخره بشراء الزي المدرسي، لعدم قدرة ذويه المادية على تأمينه. وبحسب اتحاد لجان الاهل واولياء فإن والدة الطالب التمست عذراً من الادارة طالبة منها منح ابنها مهلة ليحصل والده على راتبه الشهري.



اتحاد لجان الاهل واولياء الامورشجب تصرّف المدرسة مشيرين الى ان السلوك الصادر عن مدير الثانوية لا يمت الى التربية بصلة وينتهك حقوق الانسان والطفل.



وأعلن الاتحاد عن نيته مقاضاة كل مؤسسة تعليمية خاصة او رسمية "تذل الطلاب وذويهم بمسائل تتعلق بضعف ذدرتهم المالية".