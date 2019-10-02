باسيل زار البرلمان الاسكوتلندي والتقى وزير أوروبا والهجرة والتعاون الدولي

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إجتمع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مع وزير أوروبا والهجرة والتعاون الدولي الاسكوتلندي بن ماكفرسن، وتطرقا الى العلاقات الثنائية بين البلدين وضرورة تعزيزها، خصوصًا في المجالات الاقتصادية، واتفقا على ضرورة تنشيط التجارة البينية بين البلدين. كذلك بحثا في مسألة النازحين واللاجئين وانعكاساتها على البلدين، وسمع باسيل من نظيرة الاسكوتلندي عن تجربة اسكوتلندا مع مهاجريها وكيفية دعمهم لبلدهم.



وزار باسيل البرلمان الاسكوتلندي والتقى نائب رئيسته ليندا فابياني ومسؤول العلاقات الخارجية في البرلمان، وجرى عرض لإمكانات التعاون وقانون الانتخابات النيابية في البلدين ومدى الاستفادة من القانون المختلط المطبق حاليا في اسكوتلندا.

وشرحت فابياني صلاحيات البرلمان الاسكوتلندي وطريقة عمله وكيفية تأثيره في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.