مخزومي التقى لازاريني: للعمل بجدية على موازنة 2020 ووضع حد للهدر والفساد

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استقبل رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي في مكتبه في وسط بيروت المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني.



إثر اللقاء، قال مخزومي إن لبنان يعوّل كثيراً على دعم الأمم المتحدة في مجالات حيوية كثيرة، وفي المقدمة منها قضية النازحين للتخفيف من الأعباء التي يتحملها لبنان في ظل أزمة اقتصادية خانقة. وكذلك دعم لبنان والتعاون مع الأمم المتحدة في قطاعي التعليم والصحة لأهميتهما الكبيرة لقطاعات شعبية واسعة.

وقال مخزومي إن الحديث تطرق إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به البلد، مؤكداً على ضرورة تدارك الأزمة المالية التي حذر منها منذ أكثر من سنة قبل تفاقم الأوضاع. وشدد على أهمية العمل بجدية على موازنة 2020 على أن تكون إصلاحية وتنموية وتضع حداً للهدر والفساد. وجدد الدعوة إلى الإسراع في تنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها الحكومة في "سيدر" قبل أن يفقد المانحون ثقتهم بلبنان.