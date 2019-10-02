جريصاتي عرض مع ممثلة UNDP للمشاريع البيئية المشتركة ومع سفيرة النروج للمشاركة في مؤتمر حماية المحيطات في أوسلو

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التقى وزير البيئة فادي جريصاتي في مكتبه في الوزارة اليوم الممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان سيلين مويرو في حضور مديرة برنامج البيئة والطاقة جيهان سعود ومستشارة الوزير منال مسلّم وجرى التداول في المشاريع المشتركة بين وزارة البيئة و UNDP في مجالات تغيّر المناخ والاوزون ومكافحة التلوث الصناعي وسواها.

واستقبل الوزير جريصاتي عميد حزب الكتلة الوطنية كارلوس إده والمحامي بول يوسف كنعان وجرى عرض لملفات بيئية وسبل المعالجة.

ثم عرض مع عضو كتلة المستقبل ديما جمالي لعدد من المشاريع البيئية التي تخص مدينة طرابلس.

كذلك التقى وزير البيئة سفيرة النروج الجديدة في لبنان لينيه ستنسيت وتمّ البحث في التعاون في المجال البيئي وخصوصاً ما يتعلق بالتنسيق في الدعوة الموجّهة الى الوزير جريصاتي لحضور المؤتمر السادس الذي تستضيفه النروج تحت عنوان "Our Ocean " في أوسلو يومي 23 و 24 تشرين الاول المخصص لحماية المحيطات والبحار والادارة المسؤولة للموارد البحرية.