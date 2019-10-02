تحرّش بقاصرتين بعد إستدراجهما إلى منزله.. وهذا ما حصل!

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صدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:



بتاريخ 29/9/2019 تقدّمت مواطنَتان بإدعاء لدى فصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي حول مغادرة ابنتيهما القاصرتَين (مواليد عامي 2004 و ۲۰۰۹) سويةً الى جهةٍ مجهولة، ولا تعرفان شيئاً عن مصيرهما، وان الجهاز الخلوي الموجود بحوزة إحداهما غير موضوع في الخدمة، واتخذتا صفة الإدعاء الشخصي ضد مجهول بجرم فقدانهما.

من خلال الإستقصاءات والتحريات، وبنتيجة التحقيق، تمّ في اليوم التالي العثور على القاصرتين.

جرى عرضهما على الطبيب الشرعي، وباستماع إفادتيهما بحضور مندوب الأحداث، تبين أن شاباً كان قد تعرّف، قبل فترة يومين، على الفتاة الأكبر سناً (مواليد عام 2004)، وتواصل معها من خلال تطبيق الـ "WHATSAPP"، ثم استدرجهما ليلاً إلى منزله مستغلاً صِغرهما ثم تحرّش بها جنسياً، ويدعى:

_ إ. ن. (مواليد عام 1989، لبناني).

جرى توقيفه، وبالتحقيق معه، إعترف بما نُسب إليه.



أودع الموقوف مكتب حماية الآداب والاتجار بالأشخاص، في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.