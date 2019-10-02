أبو فاعور من بعبدا: أدعوكم للتفاؤل فهناك 3850 فرصة عمل في القطاعات الصناعية

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الرئيس عون عرض مع وزير الصناعة وائل ابو فاعور ووفد من جمعية الصناعيين اللبنانيين، لواقع الصناعة ومطالب القطاع الصناعي.



وبعد اللقاء أشار أبو فاعور الى أنه وضع بين يدي الرئيس عون نتائج المسح الصناعي الأول التي أفادت عن توفر 3850 فرصة عمل للشباب اللبناني في القطاع الصناعي، لافتا الى ان هناك عددا من الإجراءات التي إتخذتها الحكومة ودخلت حيز التنفيذ الأسبوع الفائت منها إعطاء الأفضلية للمنتجات اللبنانية.



أبو فاعور الذي شدد على أن الصناعة يمكن أن تكون رافعة للاقتصاد ومولدا لفرص العمل وأساسا للحصول على النقد والتصدير، قال:"ندعو اللبنانيين الى بعض التفاؤل والامور ليس سوداء كما يتم التعميم".