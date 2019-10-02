استعدوا لأمطار تشرين الاول..

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غداً غائماً صباحاً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي محدود بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، يتحول تدريجيًا خلال النهار الى غائم جزئيا كما تنشط الرياح احيانًا. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس خريفي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

-الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض درجات الحرارة خاصة على الجبال، يتشكل الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط امطار خفيفة محلية خاصة على الجبال الشمالية اعتبارا من المساء.

الخميس: غائم صباحا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي محدود بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، يتحول تدريجيا خلال النهار الى غائم جزئيا كما تنشط الرياح احيانا.

الجمعة: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 19 الى 30 درجة، فوق الجبال من 15 الى 24 درجة، في الداخل من 12 الى 33 درجة

-الرياح السطحية: غربية الى جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س

-الانقشاع: متوسط إجمالا، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 80%

-حال البحر: منخفض الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 27 درجة

-الضغط الجوي: 760 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 06,33

ساعة غروب الشمس: 18,32