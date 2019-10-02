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النائب روكز: لمحاسبة المرتكبين والمستفيدين على حساب اللبنانيين‎

2
OCTOBER
2019
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غرد النائب العميد شامل روكز قائلاً:
 
بالنسبة لموضوع الدولار وسعر الصرف، ننبه الى ان الازمة لم تنته بمجرد تعميم صادر عن مصرف لبنان، فما حصل يعتبر معالجة للنتيجة فيما المطلوب معالجة جذرية لاصل المشكل. وعليه، فإن المطلوب سريعاً اتخاذ كل الخطوات المفترضة مع أجل استعادة ثقة اللبنانيين بالسلطة اولاً، وثقة الخارج بلبنان ثانياً، فعامل الثقة اساسي في هذا المجال.
 
كما أن المطلوب تزامناً المباشرة الفورية باجراءات الاصلاح التي نسمع عنها في الخطابات منذ أشهر ولم يتحقق منها شيئ بعد، على أن تصب هذه الخطوات المطلوبة بإطار وقف الهدر والحد من النفقات في كل المجالات وتحديداً الاتصالات والكهرباء والمرفأ والقطاع العام وخدمة الدين، اضافة لقرارت تحفيزية لتفعيل الانتاج في لبنان وتنشيط القطاعات الإنتاجية.
 
وكل ذلك يفترض أن يترافق مع مراجعة للمرحلتين السابقة والراهنة لاكتشاف الاخطاء ومحاسبة مرتكبيها والمتواطئين معهم والمستفيدين على حساب اللبنانيين.
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