جمعية عمومية لهيئة قضاء بيروت الأولى في التيار

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تحضيرا لذكرى ١٣ تشرين انعقدت جمعية عمومية لهيئة قضاء بيروت الأولى ومنسقي وأعضاء الهيئات المحلية وحاملي البطاقات في مركز التيار في ساحة ساسين حيث كانت كلمة حماسية لمنسق القضاء المحامي عماد جعارة و نائبي الدائرة نقولا صحناوي وأنطوان بانو حضر اللقاء عضو المجلس البلدي في بيروت جو ادكار طرابلسي ومخاتير الدائرة الحزبيين وأعضاء ومقرر مجلس القضاء الدكتور فريد هيكل والمنسقين المحليين.

بعد اللقاء أعلن مسؤول الإعلام في الدائرة سهيل الحجار بدئ جلسة Q&A تفاعلية بين المشتركين والنواب تميزت بالنقاش العلمي والبناء لإيجاد حلول للمشاكل السياسية والاقتصادية المطروحة ومكافحة الفساد والتنبه من الغرف السوداء التي تفبرك الإشاعات للتأثير على الرأي العام بغية زعزعة ثقة المواطن والتعتيم على إنجازات التيار ومكافحته الشرسة للفساد والتعمية على مشاريع القوانين التي تقدمت بها كتلة لبنان القوي والتي تهدف الى رفع السرية المصرفية والحصانات المبالغ فيها واستعادة الأموال المنهوبة بالاضافة الى تقديم خطة اقتصادية مترابطة ومتكاملة للخروج من الأزمة الاقتصادية المتراكمة والموروثة من حكومات ما بعد الطائف السابقة ومراهناتها الخاطئة.